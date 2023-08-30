صور بديعة: "القمر الأزرق العملاق" يتلألأ حول العالم.. ويسلب الألباب

القمر الأزرق ليس أزرق. ليست تلك مفارقة غريبة؛ فقد أطلق عليه أزرق؛ لأنها المرة الثانية التي يكتمل فيها القمر خلال شهر ميلادي واحد. هذا كل ما في الأمر. أما عملاق فلأنه أقرب قليلاً إلى الأرض؛ ما يعني أنه أكبر بنسبة 7%، وأكثر سطوعا بنسبة 15%.