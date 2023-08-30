صور بديعة: "القمر الأزرق العملاق" يتلألأ حول العالم.. ويسلب الألباب

ليس أزرق حقًّا، لكنه بديع بما فيه الكفاية ليخطف الأنظار، ويظفر المصورون بلقطات أخاذة له، تسلب الألباب.. هكذا ظهر "القمر الأزرق العملاق" في السماء حول العالم.
القمر الأزرق ليس أزرق. ليست تلك مفارقة غريبة؛ فقد أطلق عليه أزرق؛ لأنها المرة الثانية التي يكتمل فيها القمر خلال شهر ميلادي واحد. هذا كل ما في الأمر. أما عملاق فلأنه أقرب قليلاً إلى الأرض؛ ما يعني أنه أكبر بنسبة 7%، وأكثر سطوعا بنسبة 15%.
والتقطت عدسات كاميرات محبي الظواهر الفلكية مجموعة من الصور الأخاذة للظاهرة الاستثنائية، اخترنا لكم أفضلها حول العالم.