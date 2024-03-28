وزير الحج الأفغاني: 30 ألفًا يؤدون الحج هذا العام وأول رحلة للمملكة في ذو القعدة

أعلن الدكتور نور محمد ثاقب، القائم بأعمال وزير الحج الأفغاني، اليوم الخميس، أنه سيتوجه نحو 30 ألف حاج أفغاني؛ بما في ذلك مشرفون وموظفون حكوميون، إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج في هذا العام.
وأوضح "ثاقب" أن وزارة الحج قد وقّعت عقودًا مع شركات طيران لنقل الحجاج الأفغان إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتسعى لتوفير المرافق اللازمة للحجاج في المدينتين والمشاعر المقدسة، كما تم التوقيع على عقود مع شركات سعودية لتوفير وسائل النقل والإقامة والمرافق الأخرى للحجاج.
وأشار الدكتور "نور ثاقب" إلى أن حصة حجاج أفغانستان في هذا العام تبلغ 30 ألف حاج، وتمت محادثات مع المسؤولين السعوديين لزيادة حصة الحجاج الأفغان في المستقبل.
وأضاف أن الرحلات ستنطلق من أربع مناطق، وهي كابول وهيرات وبلخ وقندهار، ومن المتوقع أن يكون هناك حوالى 8 آلاف امرأة من بين الحجاج.
ووفقًا لصحيفة "كابول تايمز" الافغانية؛ فإن أول رحلة للحجاج الأفغان ستُقلع في أول أيام شهر ذو القعدة من العاصمة كابول إلى المملكة العربية السعودية.