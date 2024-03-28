وزير الحج الأفغاني: 30 ألفًا يؤدون الحج هذا العام وأول رحلة للمملكة في ذو القعدة

أعلن الدكتور نور محمد ثاقب، القائم بأعمال وزير الحج الأفغاني، اليوم الخميس، أنه سيتوجه نحو 30 ألف حاج أفغاني؛ بما في ذلك مشرفون وموظفون حكوميون، إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج في هذا العام.