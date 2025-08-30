"البلديات والإسكان" و"الغذاء والدواء" تطلقان جدول مخالفات نظام الغذاء المحدث

وشددت وزارة البلديات والإسكان والهيئة العامة للغذاء والدواء على أن التصنيفات المُحدَّثة للمخالفات تُمثل منظومة رقابية متكاملة تهدف إلى ترسيخ مفهوم الوقاية قبل العقوبة، مؤكدة أن سلامة الغذاء التزام لا يقبل التراخي، وأن الجزاءات تُعد وسيلة نظامية لحماية المجتمع من التهاون بمخالفات الصحة العامة، مؤكدة في الشأن ذاته على ضرورة الامتثال بمعايير سلامة الغذاء من قبل المنشآت الغذائية لتعزيز الالتزام بلوائح السلامة والتشريعات المعتمدة.