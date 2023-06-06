"إنجاز رائع".. وزير الإعلام اليمني يُشيد بجامعة سعودية لهذا السبب

وقال الوزير، عبر تغريدة له نشرها في حسابه بـ"تويتر": "تهانينا الحارة للبروفيسور عيسى بن حسن الأنصاري رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد وفريقه لهذا الإنجاز الرائع. PMU تقدمت لتكون بين الجامعات الأفضل عالميًّا 101- 200؛ وفقًا لتصنيف "التايمز" العالمي 2023 في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واحتلت مركزًا ضمن الثلاث الأولى بين الجامعات السعودية.