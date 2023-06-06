"إنجاز رائع".. وزير الإعلام اليمني يُشيد بجامعة سعودية لهذا السبب

أشاد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، بتقدم جامعة الأمير محمد بن فهد لتكون بين أفضل الجامعات عالميًّا؛ وفقًا لتصنيف "التايمز" العالمي.
وقال الوزير، عبر تغريدة له نشرها في حسابه بـ"تويتر": "تهانينا الحارة للبروفيسور عيسى بن حسن الأنصاري رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد وفريقه لهذا الإنجاز الرائع. PMU تقدمت لتكون بين الجامعات الأفضل عالميًّا 101- 200؛ وفقًا لتصنيف "التايمز" العالمي 2023 في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واحتلت مركزًا ضمن الثلاث الأولى بين الجامعات السعودية.
وأضاف: "هذا الإنجاز الذي يضع PMU بشكل متقدم على الخريطة العالمية للتعليم العالي؛ هو دليل على الالتزام القوي بتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة".
وتابع: "التحية والتقدير للأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء الجامعة، وكذلك لنائب رئيس مجلس الأمناء الأمير تركي بن محمد بن فهد، الذين كانوا خلف النجاحات المتعددة التي حققتها الجامعة، والتهنئة لكل منسوبي الجامعة".