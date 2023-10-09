رئيس هيئة الترفيه يُطلق الموقع الرسمي لحجوزات تذاكر فعاليات موسم الرياض 2023

وأوضح آل الشيخ أنه سيتم قريباً إطلاق تطبيق خاص في هذا الموقع، مشيراً إلى أنه لايمكن الاستغناء عن هذا التطبيق الذي سيقضي على السوق السوداء، وسيوفر العديد من الخدمات لزوار الموسم، كما سيكون عليه يوم 25 و 26 اكتوبر حفلتين غنائية خاصة بالتطبيق ومنقولة مجاناً عليه، معتبراً معاليه ذلك ترحيباً من الموسم بالمشتركين في الموقع.