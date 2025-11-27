الفحص الطبي الشامل بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر.. كفاءات طبية.. دقة عالية.. بيئة آمنة

ويقدم المركز برامج فحوصات طبية شاملة، طبقاً لتوصيات الجمعية الأمريكية للأطباء، وهي مصممة لتشخيص وعلاج الأمراض الصامتة، التي قد لا تظهر أعراضها إلا في مراحل متأخرة، وذلك لاكتشافها في مراحلها المبكرة، حيث يسهل العلاج وترتفع معدلات التشافي السريع. ويشتمل الفحص الطبي الشامل بالمستشفى على أكثر من 49 إجراءً طبياً ومخبرياً ، وتتوزع على ثلاثة برامج هي : الفحص الشامل، التنفيذي ، الوقائي .