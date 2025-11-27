الفحص الطبي الشامل بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر.. كفاءات طبية.. دقة عالية.. بيئة آمنة

يعد مركز الفحص الطبي في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، أحد أميز المراكز المتخصصة على مستوى الشرق الأوسط، حيث يعمل به كفاءات طبية متخصصة في الطب الوقائي ولديهم خبرات نوعية اكتسبوها من أفضل المستشفيات العالمية، بالإضافة إلى توفر الأجهزة الطبية التشخيصية المتطوّرة والإمكانيات المختبرية، والبيئة المثالية المريحة.
ويقدم المركز برامج فحوصات طبية شاملة، طبقاً لتوصيات الجمعية الأمريكية للأطباء، وهي مصممة لتشخيص وعلاج الأمراض الصامتة، التي قد لا تظهر أعراضها إلا في مراحل متأخرة، وذلك لاكتشافها في مراحلها المبكرة، حيث يسهل العلاج وترتفع معدلات التشافي السريع. ويشتمل الفحص الطبي الشامل بالمستشفى على أكثر من 49 إجراءً طبياً ومخبرياً ، وتتوزع على ثلاثة برامج هي : الفحص الشامل، التنفيذي ، الوقائي .
ويلبي برنامج الفحص الشامل المخُصص حسب التوصيات الطبية احتياجات الفئات التي بلغت منتصف العمر، ويتضمن عدداً من الفحوصات والتحاليل المخبرية الدقيقة مثل: فحص البروستات، وهرمون الغدة الدرقية، وقياس كثافة العظام، إضافة إلى صورة الثدي " للنساء"، وتحليل السكر صائم ووظائف الكبد والكلى والكوليسترول والدهون الثلاثية، وكذلك الفيروسات الكبدية وتحليل البول والبراز، الإيدز وصورة الدم كاملة .
إلى جانب أن برنامج الفحص التنفيذي، يشتمل على الفحص السريري، والتخطيط الكهربائي، وتنظير القولون بالأشعة المقطعية، وفحص شرايين القلب، وقياس كثافة العظام، وأيضاً فحص النظر، وقياس السمع والتنفس، وصورة شعاعية للصدر، بالإضافة إلى قياس جهد القلب، وفحص الأسنان والالتهابات الكبدية، وهرمون الغدة الدرقية، وكذلك سرطان البروستات، وفيتامين د وفحص الكوليسترول.
من ناحية أخرى يجمع برنامج الفحص الوقائي التاريخ الطبي والفحص السريري، وجملة من الفحوصات والتحاليل المخبرية، والصور الإشعاعية مثل فحص السمع والنظر، وقياس التنفس، وصورة شعاعية للصدر، وتخطيط القلب وفحص الأسنان، وأيضاً سكر الدم والمعدل التراكمي للسكر، علاوة على ظائف الكلى والكبد، وتعداد كريات الدم، والتهاب الكبد الوبائي، الكوليسترول العام والدهون الثلاثية، بالإضافة إلى نقص المناعة، وفحص البول، والدم الخفي في البراز وسرعة الترسيب.