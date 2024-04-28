مهرجان المانجو بصبيا.. تذوّق أفضل الأطباق والعصائر العالمية بـ"مزرعة الفل"

ويستقبل ركن المزرعة بمقر المركز الحضاري بمحافظة صبيا، زوار المهرجان بجمال الريف الجازاني؛ سعيًا للترويج لفكرة المزارع الريفية، وتعريف المزارعين بأهمية تقديم منتجات تحويلية عالمية وجديدة تتوافق مع ذائقة المجتمع المحلي؛ مما يساعد في تنوع مصادر دخل المزرعة، بالإضافة لاستدامتها طوال العام، وكذلك التعريف بالمزارع الريفية التي تتعدى كونها مزرعة فقط تُقدم المنتج الزراعي التقليدي؛ لتصبح وجهة سياحية جديدة تقدم المتعة والترفيه والتعلم والفائدة لزوارها؛ فضلًا عن دور الجهات الحكومية والمعنية في تحقيق مستهدفات رؤية 2030م عبر دعم وتسهيل إنشاء المزارع الريفية.