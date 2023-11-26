سمو محافظ الأحساء يستقبل فريق جولة "مسك"

بدوره، ثمّن مدير عام عمليات الاتصال في مؤسسة محمد بن سلمان (مسك) الأستاذ عبدالعزيز الموينع، دعم سمو محافظ الأحساء، ورعاية سموّه لجولة مسك التي ستنطلق في الأحساء في الـ13 من ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أن الجولة تهدف إلى تشكيل مجتمع شبابي طموح، بالتقاء أبناء المنطقة بالقياديين والرياديين وأصحاب التجارب المُلهمة والطموحة من مختلف مناطق المملكة.