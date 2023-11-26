سمو محافظ الأحساء يستقبل فريق جولة "مسك"

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء، بمكتب سموّه (اليوم الأحد)، فريق جولة مؤسسة محمد بن سلمان (مسك) وعدداً من منسوبي المؤسسة.
واطلع سموّه على برنامج وأهداف الجولة التي تنظمها مؤسسة (مسك) في المحافظة، وعلى مخرجات برنامج صوت الشباب؛ أحد برامج مسار مسك للمجتمع، مستمعاً سموّه لشرحٍ عمَّا تتضمنه الجولة من جلسات حوارية والمتحدثين فيها من رواد أعمال ومستشاري البرامج.
ونوَّه سموّه بما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- من دعم ورعاية لفئة الشباب لبناء هذا الوطن، مؤكدًا تفعيل دور شباب الوطن وشاباته من خلال البرامج الإثرائية المتنوعة وتعزيز تجاربهم المعرفية والقدرات الإبداعية ودعمها وانتشارها وزيادة أثرها المجتمعي، مشيداً بالبرامج التي تقدمها المؤسسة لخدمة الشباب بما يُسهم في صناعة المستقبل.
بدوره، ثمّن مدير عام عمليات الاتصال في مؤسسة محمد بن سلمان (مسك) الأستاذ عبدالعزيز الموينع، دعم سمو محافظ الأحساء، ورعاية سموّه لجولة مسك التي ستنطلق في الأحساء في الـ13 من ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أن الجولة تهدف إلى تشكيل مجتمع شبابي طموح، بالتقاء أبناء المنطقة بالقياديين والرياديين وأصحاب التجارب المُلهمة والطموحة من مختلف مناطق المملكة.