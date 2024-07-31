"البلديات والإسكان" و"أمانة جدة" تستعرضان الدور المركزي للأنشطة الاتصالية الرقابية في الأمانات

استعرضت وزارة البلديات والإسكان، مع أمانة محافظة جدة، الدور المركزي للأنشطة الاتصالية والرقابية في الأمانات؛ لتعزيز الشفافية وحماية النزاهة، خلال ورشة عمل تحمل اسم "نزيه"، بمشاركة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية في الوزارة، وعدد من منسوبي ومنسوبات إدارات أمانة جدة.