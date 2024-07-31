"البلديات والإسكان" و"أمانة جدة" تستعرضان الدور المركزي للأنشطة الاتصالية الرقابية في الأمانات

استعرضت وزارة البلديات والإسكان، مع أمانة محافظة جدة، الدور المركزي للأنشطة الاتصالية والرقابية في الأمانات؛ لتعزيز الشفافية وحماية النزاهة، خلال ورشة عمل تحمل اسم "نزيه"، بمشاركة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية في الوزارة، وعدد من منسوبي ومنسوبات إدارات أمانة جدة.
وتَطرق المشرف على إدارة التوعية والتثقيف بوكالة المراجعة الداخلية وإحكام الضوابط الرقابية في وزارة البلديات والإسكان، الدكتور دربي الأحمد، في ورشة العمل التي عُقدت بمقر أمانة محافظة جدة، إلى أركان الضبط الداخلي ومستويات النضج المؤسسي من منظور رقابي.
وأشار "الأحمد" خلال ورشة العمل، إلى نماذج المنصات الاتصالية في الإدارات العامة للاتصال المؤسسي التابعة للأمانات، وشرائح المستهدفين بالرسائل، ونطاق الأنشطة الاتصالية وبناء المحتوى في الظهور الإعلامي.
ولخص "الأحمد" مؤشرات النشاط الاتصالي، في ثلاثة محاور تتضمن "كمية، ونوعية، وتأثيرًا"؛ فيما ناقش مصفوفة المستوى التنظيمي للنشاط الاتصالي في الأمانات، والمخاطر الاتصالية المؤثرة في بناء وتعزيز الصورة الذهنية وتحليلها.
كما تَضمنت ورشة عمل "نزيه"، عرض مخطط تنفيذي للظهور الإعلامي، والمزيج الاتصالي للظهور الإعلامي وبناء الصورة الذهنية؛ لدعم تعزيز الشفافية وحماية النزاهة، إلى جانب محددات العلاقة في بناء الصورة الذهنية والسمعة.