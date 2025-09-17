شركة طيران عربية بامتياز.. الوحيدة في العالم التي تمتلك "بوستانيكا".. تعرّف عليها

ضمن ريادة قطاع الطيران العربي عالميًا، تواصل شركة طيران الإمارات ترسيخ مكانتها كناقل جوي مبتكر، بعدما أصبحت الناقلة العربية الوحيدة في العالم التي تمتلك مشروعًا زراعيًّا متكاملاً خاصًّا بها، يتمثّل في مزرعة "بوستانيكا" العمودية بدبي.
وتُعد "بوستانيكا" أكبر مزرعة عمودية مغلقة في العالم، وقد أُنشئت باستثمارات ضخمة تجاوزت 150 مليون درهم، وامتدت على مساحة تقارب 30 ألف متر مربع بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي بدبي، لتشكّل نموذجًا فريدًا يجمع بين التكنولوجيا الحديثة ورؤية الاستدامة.
وتنتج المزرعة أكثر من مليون كيلوغرام من الخضروات الورقية سنويًا، بما فيها الخس، والجرجير، والسبانخ، دون استخدام مبيدات أو تربة، وباستهلاك مياه أقل بنسبة 95% مقارنة بالزراعة التقليدية. ويتم توجيه هذه المنتجات مباشرة إلى رحلات طيران الإمارات، لضمان تقديم وجبات طازجة وصحية لمسافريها على مختلف الوجهات حول العالم.
وتعكس المزرعة مفهوم الاستدامة، ويضع طيران الإمارات في مقدمة الناقلات الجوية التي تستثمر في سلاسل الإمداد الخاصة بها بشكل مباشر. وأضافت أن "بوستانيكا" لا تُعزّز جودة الطعام المقدّم على متن الطائرات فقط، بل تسهم أيضًا في تعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات من خلال تلبية احتياجات السوق المحلي.
ويأتي الاستثمار في "بوستانيكا" انسجامًا مع التوجهات الوطنية لمكافحة الهدر الغذائي والحد من الانبعاثات الكربونية، حيث يتم حصاد الخضروات وتغليفها في ذات الموقع، ما يقلّل من تكاليف النقل والتخزين ويحافظ على نضارتها.
أما شركات الطيران الكبرى حول العالم، فتعتمد عادة على عقود توريد وشراكات مع مزارع خارجية، لكنها لا تمتلك مشاريع زراعية خاصة بها، وهو ما يجعل طيران الإمارات رائدة عالميًّا في هذا المجال.
ويُعتبر هذا المشروع إضافة جديدة إلى سلسلة إنجازات الناقل الإماراتي، الذي يواصل الاستثمار في أحدث التقنيات، سواء عبر تحديث أسطوله الجوي أو عبر مشروعات مبتكرة مثل "بوستانيكا"، ما يرسّخ مكانة دبي كمركز عالمي يجمع بين الطيران والابتكار والاستدامة.