شركة طيران عربية بامتياز.. الوحيدة في العالم التي تمتلك "بوستانيكا".. تعرّف عليها

وتنتج المزرعة أكثر من مليون كيلوغرام من الخضروات الورقية سنويًا، بما فيها الخس، والجرجير، والسبانخ، دون استخدام مبيدات أو تربة، وباستهلاك مياه أقل بنسبة 95% مقارنة بالزراعة التقليدية. ويتم توجيه هذه المنتجات مباشرة إلى رحلات طيران الإمارات، لضمان تقديم وجبات طازجة وصحية لمسافريها على مختلف الوجهات حول العالم.