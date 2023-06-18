"الشؤون الإسلامية" تواصل جهودها الدعوية في مسجدي التنعيم والجعرانة لخدمة ضيوف الرحمن

وجرى تكليف عدد من الدعاة والمترجمين الذين يعملون على مدار الساعة في تلك المواقع حيث يقومون بتوجيه الحجاج، والرد على أسئلتهم، وتوضيح ما يتطلب توضيحه لمناسك الحج بلغات عالمية؛ حيث تم تنفيذ ما يزيد على (2000) ساعة عمل تتضمن إلقاء الكلمات الوعظية والدروس العلمية والمحاضرات العامة، والرد على استفسارات وأسئلة الحجاج، وبلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمات أكثر من 200.000 ألف مستفيد منذ بدء وصول الحجاج.