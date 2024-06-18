لضمان بيئة صحية وآمنة.. أمانة العاصمة المقدسة تكثّف جهودها لمكافحة الحشرات في المشاعر

وأوضحت الأمانة أنها استنفرت إمكانياتها ووضعت خطة محكمة للقضاء على مواقع ومسببات توالد البعوض، وشكّلت العديد من الفرق الخاصة بالمكافحة، حيث بلغ عدد القوى العاملة (82) فني مكافحة وعدد من فرق العمالة المدربة، كما بلغ عدد المعدات (250) معدة مختلفة، و(27) من الأجهزة المحمولة على السيارات و(41) من الأجهزة المحمولة على الكتف، وجميعها من الأجهزة التي تعمل بتقنيات عالية، مشيرة إلى أنه خلال وجود الحجاج بالمشاعر المقدسة يتم إيقاف استخدام المبيدات الكيميائية حفاظاً على سلامتهم، حيث يتم استخدام المبيدات الحيوية الصلبة وتوزيع مصائد البعوض الضوئية والأشرطة اللاصقة للذباب والطعوم الصلبة، مع مواصلة تسديد البلاغات إضافة إلى تواجد فرق للتدخل لأي طارئ تعمل على مدار الساعة.