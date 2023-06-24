عبر " تسليم" و "مالك".. "كدانة" تستهدف رفع كفاءة التشغيل في المشاعر المقدسة

ويحتضن المركز الذي يعمل على مدار الساعة؛ 99 كادراً بشرياً من الموظفين المدربين؛ يعملون على 3 ورديات؛ حيث يعالج المشكلات ويتابع الخطوات بشكل تام؛ في حين تشمل أهداف المركز توحيد جهة إدارة البلاغات الخدمية والأمنية في المشاعر المقدسة، والمراقبة والمتابعة للمشاعر المقدسة، وتكوين قاعدة بيانات عن المشاعر المقدسة خاصة بالشركة، وتقنين استخدام موارد الشركة بكفاءة وفعالية بهدف تقليل التكلفة، ورفع الكفاءة التشغيلية خلال الموسم، ورفع مستوى رضا العملاء في الخدمات المقدمة.