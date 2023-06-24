عبر " تسليم" و "مالك".. "كدانة" تستهدف رفع كفاءة التشغيل في المشاعر المقدسة

تعمل شركة كدانة، للتنمية والتطوير، المطور الرئيس للمشاعر المقدسة من خلال مركزي "تسليم" و "مالك"؛ على رفع كفاءة التشغيل بالمشاعر المقدسة، بمشاركة الجهات ذات العلاقة في إطار توسيع تقديم خدماتها في موسم حج هذا العام 1444هـ؛ وذلك حرصاً منها على دعم وتمكين جميع القطاعات العاملة ضمن نطاقها المكاني.
ويأتي مركز "تسليم" ضمن مستهدفات رفع كفاءة التشغيل والخدمة، ويُعنى بخطوات وإجراءات تسليم المخيمات وأعمال الإضافات لمراكز تقديم خدمات الحجاج؛ وذلك بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة تحت مظلة واحدة لتمكينها من أداء عملها بكفاءة وجودة عالية والارتقاء بالخدمات المقدمة لتحسين تجربة الحاج.
وتتمثل مهام المركز في الارتقاء بالخدمات وتجويدها في مشعر منى، وتنظيم عملية تطويره تحت مظلة واحدة، وربط الجهات المختصة بخدمات مشعر منى ببعضها وتوحيد جهودها التكاملية، وأتمتة خدمات الحج لشركات مقدمي الخدمة في الداخل والخارج.
وخصصت "كدانة" مركز "مالك" لاستقبال البلاغات بالطرق المختلفة وتوجيهها إلى جهات المعالجة، ودعم عمليات التشغيل لغرض تقصير زمن الاستجابة لمعالجة البلاغات ومعرفة مواطن عدم التغطية، ومواطن الازدواجية في أعمال الشركة، والجهات ذات العلاقة بأصول الشركة، ورفع كفاءة التشغيل للأصول من خلال سرعة متابعة إغلاق البلاغات وجمع البيانات التاريخية للاستفادة منها التحليل ثم التخطيط بغرض التوجيه الأمثل لموارد الشركة.
وتعمل من خلال هذا المركز على توسع نطاق خدماته للضعفين عن المرحلة الأولى، وتنوع أقسامه كقسم مراقبة الجودة، وقسم متابعة إغلاق البلاغات والتأكد من تقفيلها تماماً، وقسم المراقبة التلفزيونية لأصول كدانة التي تمتلكها التي تشرف عليها، وغرفة خلية معالجة البلاغات مع الجهات ذات العلاقة.
ويحتضن المركز الذي يعمل على مدار الساعة؛ 99 كادراً بشرياً من الموظفين المدربين؛ يعملون على 3 ورديات؛ حيث يعالج المشكلات ويتابع الخطوات بشكل تام؛ في حين تشمل أهداف المركز توحيد جهة إدارة البلاغات الخدمية والأمنية في المشاعر المقدسة، والمراقبة والمتابعة للمشاعر المقدسة، وتكوين قاعدة بيانات عن المشاعر المقدسة خاصة بالشركة، وتقنين استخدام موارد الشركة بكفاءة وفعالية بهدف تقليل التكلفة، ورفع الكفاءة التشغيلية خلال الموسم، ورفع مستوى رضا العملاء في الخدمات المقدمة.