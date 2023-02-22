"الداخلية" تطلق ختمًا خاصًا بذكرى "يوم التأسيس" عبر منافذ الجوازات

أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات ختمًا خاصًا بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، يحتوي على الهوية البصرية لهذا اليوم، الذي يوافق الـ 22 من فبراير من كل عام، للاحتفال بذكرى تأسيس المملكة، ويحمل معاني تاريخية متنوعة ومرتبطة بأمجاد وبطولات وعراقة الدولة السعودية.