النقابة العامة للسيارات تنفذ أدوارًا فاعلة في تنقلات الحجاج.. تعرّف عليها

وأشار إلى أن تقرير الاستعداد المسبق يتم قبل ٢٤ ساعة، وتقرير الاستعداد المسبق قبل ٨ ساعات، وتقرير الحجاج الواصلين، وتقرير الفرضيات المجهزة للتشغيل؛ مفيدًا بأن كل ذلك يهدف إلى متابعة رحلة الحاج من لحظة وصوله إلى أراضي المملكة حتى المغادرة، وذلك بالتكامل مع وزارة الحج و العمرة وهيئة الطيران المدني لخدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه.