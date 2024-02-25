قصر المصمك في ولادة الدمام.. تاريخ ذكرى يوم التأسيس

نظم مستشفى الولادة والأطفال بالدمام أمس، فعاليات الاحتفال بيوم التأسيس، والتي استهدفت المراجعين وموظفي المستشفى من خلال إقامة 14 ركنًا، تحكي مسيرة المملكة منذ تأسيسها وحتى الوقت الحالي في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.
وشهدت أركان المعرض الذي افتتحه رئيس تشغيل المستشفى، سعد بن محمد الدوسري إقبالاً مميزاً من مراجعي المستشفى الذين حضروا ليشهدوا تاريخًا مشرقًا للمملكة وأبرز المعالم التاريخية والصور النادرة وتاريخ يحكي سيرة ملوك حكموا بالعدل، وخلد التاريخ أسماءهم بأحرف من نور، حيث شارك عدد من الأطفال في تقديم الشرح لزوار أركان المعرض ومحتوياته.
وتضمنت أركان المعرض ركنًا يجسد قصر المصمك ولمحة تاريخية عن بنائه ومحتوياته ودوره في تأسيس المملكة، وهو أحد أبرز القصور الأثرية في العاصمة الرياض، والذي تم بناؤه في القرن الرابع عشر الهجري، في عهد الإمام عبدالله بن فيصل، وكان مقرًا للحكم.
كما تضمنت الأركان ركناً يحكي عن الدرعية وتاريخها، وهي العاصمة التاريخية التي تأسست عام ٨٥٠ هـ على يد مانع المريدي على ضفاف وادي حنيفة، كمركز للعلم والمعرفة والتنوع الثقافي، إضافة إلى ركن "المجد مر من هنا"، ويحكي أمجادًا سطرت التاريخ من مؤسس المملكة العربية السعودية، الملك عبدالعزيز آل سعود وحتى العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.
وشكل المعرض أركاناً أخرى من بينها "معرض تاريخ وطن وسيرة ملوك"، والذي يتضمن عددًا من الأركان المعرفية، ويسلط الضوء على صدور الأمر الملكي، وإيضاح الفرق بين يوم التأسيس واليوم الوطني ومراحل تأسيس الدولة السعودية، وسيرة الإمام محمد بن سعود، وأبرز إنجازاته والمؤسس الثاني للدولة السعودية الإمام تركي بن عبدالله وأبرز محطاته، إضافة إلى مقتطفات من تأسيس وطن ملوك الدولة السعودية الثالثة، وأهم محطاتهم التي ساهمت في استقرار المملكة.
وكذلك صور تاريخية من "ذاكرة وطن"، تتضمن صورًا تاريخية تعود لأكثر من 100 عام مضت لعدد من مدن المملكة، ومن بينها مدن جدة ومكة المكرمة وجازان ونجران والمنطقة الشرقية وعسير وحائل، والقصيم والطائف ومدينة الجوف والمدينة المنورة. حيث تهدف لاطلاع الأبناء على تاريخ أجدادهم وما بذلوه من جهود في توحيد الوطن، والذي كانوا سبباً في رغد العيش الذي نشهده في المملكة بسواعد أجدادنا وقادتنا رحمهم الله.