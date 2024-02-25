قصر المصمك في ولادة الدمام.. تاريخ ذكرى يوم التأسيس

وشكل المعرض أركاناً أخرى من بينها "معرض تاريخ وطن وسيرة ملوك"، والذي يتضمن عددًا من الأركان المعرفية، ويسلط الضوء على صدور الأمر الملكي، وإيضاح الفرق بين يوم التأسيس واليوم الوطني ومراحل تأسيس الدولة السعودية، وسيرة الإمام محمد بن سعود، وأبرز إنجازاته والمؤسس الثاني للدولة السعودية الإمام تركي بن عبدالله وأبرز محطاته، إضافة إلى مقتطفات من تأسيس وطن ملوك الدولة السعودية الثالثة، وأهم محطاتهم التي ساهمت في استقرار المملكة.