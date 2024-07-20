لماذا الليالي الغائمة أدفأ من "الصافية"؟.. "المسند" موضحاً: أشبه بـ"محمية زراعية"!

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ إن الليالي الغائمة أدفأ من الليالي الصافية، كاشفاً عن سبب حدوث ذلك.
وأوضح "المسند"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، أن سطح الأرض يكتسب الحرارة نهاراً بوساطة الإشعاع الشمسي، ثم يبدأ سطح الأرض بعد ذلك بإشعاع الحرارة عبر موجاتٍ حرارية طويلة إلى الغلاف الجوي، فإذا كانت هناك غيومٌ فإنها تُعيقها عن المرور إلى طبقات الجو العليا.
وأضاف: "ومن ثم تعكس السحب الموجات الحرارية الطويلة لتردها مرة ثانية إلى سطح الأرض، عندها ترتفع درجة الحرارة السطحية في تلك الليالي بشكلٍ مزعج، وهذه الآلية تشبه عمل البيوت المحمية الزراعية، والله أعلم".