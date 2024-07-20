لماذا الليالي الغائمة أدفأ من "الصافية"؟.. "المسند" موضحاً: أشبه بـ"محمية زراعية"!

وأوضح "المسند"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، أن سطح الأرض يكتسب الحرارة نهاراً بوساطة الإشعاع الشمسي، ثم يبدأ سطح الأرض بعد ذلك بإشعاع الحرارة عبر موجاتٍ حرارية طويلة إلى الغلاف الجوي، فإذا كانت هناك غيومٌ فإنها تُعيقها عن المرور إلى طبقات الجو العليا.