"محافظ الأحساء" يدشن مزاد موسم صرام التمور 2022

وأوضح أمين الأحساء المهندس عصام الملا أن مزاد موسم صرام تمور الأحساء في موسمه الحالي 2022 سيعمد إلى إبراز وتوسيع نطاق سوق التمور، والعمل على جذب المزيد من القوة الشرائية للمزاد، وتنظيم آلية البيع بشكل أفضل، إضافة إلى تشجيع قطاع إنتاج وتصنيع التمور للقيام بدوره في تعزيز جانب تبادل الخبرات وتوثيق الروابط بين المزارعين ومنتجي ومصنعي التمور؛ مشددًا على تنفيذ آليات متبعة في استقبال المزارعين وكميات التمور الواردة إلى مدينة الملك عبدالله، وتفويج المركبات ودخولها إلى ساحة المزاد، والتأكيد على تعبئة التمور في العبوات الكرتونية المطابقة لمعايير صحة البيئة، بالإضافة إلى أخذ عينات عشوائية من التمور إلى مختبر الجودة، وتكليف لجنة مبدئية متخصصة بفحص التمور وتحديد المستوى لها.