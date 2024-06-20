"يصعب عليَّ توديع الكعبة".. حاجّة مصرية: رحلة الحج ميسرة منذ الوصول حتى الرحيل

بمشاعر عفوية صادقة عبّرت حاجة مصرية عن امتنانها وشكرها للمملكة وللجهات العاملة في الحج على الجهود الكبيرة خلال موسم الحج، مؤكدةً أنه ورغم أن الحج يشهد مشقة كبيرة إلا أن المناسك تؤدى بسعادة كبيرة.
وقالت الحاجّة المصرية: كانت الرحلة في مجملها طيبة للغاية، وتلقينا كل أشكال الخدمات.
وأضافت: عندما ذهبنا إلى عرفة جلسنا في مسجد نمرة، وظللنا في المسجد منذ الفجر وحتى العصر، وبحق الله كان الجنود يقفون بمنتهى التفاني، وأدوا ما عليهم وأكثر، رغم أن عدد الحجاج كان كبيرًا جدًا حيث كان رجال الأمن في عوننا.
وأردفت: رشاشات المياه كان لها دور كبير في التخفيف عنّا من حرارة الجو، وأنا أدعو الله لمن نفذ هذه الفكرة.
وتابعت: حضرت للعمرة منذ 10 سنوات، وهذه أول حجة لي، وكنت أشعر بالخوف والرهبة، لكن الله تعالى سهّل لنا الأمور.
واختتمت بالقول: يصعب عليَّ توديع الكعبة، لكن رحلة الحج ميسرة منذ الوصول حتى الرحيل.