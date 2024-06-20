"يصعب عليَّ توديع الكعبة".. حاجّة مصرية: رحلة الحج ميسرة منذ الوصول حتى الرحيل

وأضافت: عندما ذهبنا إلى عرفة جلسنا في مسجد نمرة، وظللنا في المسجد منذ الفجر وحتى العصر، وبحق الله كان الجنود يقفون بمنتهى التفاني، وأدوا ما عليهم وأكثر، رغم أن عدد الحجاج كان كبيرًا جدًا حيث كان رجال الأمن في عوننا.