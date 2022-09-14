"وزيرة فلبينية": تقدمنا بطلب للسعودية لتقليص مدة عقد العمالة لعام واحد

كشفت وزيرة العمال المهاجرين في جمهورية الفلبين سوزان اوبلي، اليوم الأربعاء، عن تقدمها بطلب للمسؤولين في المملكة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقليص مدة عقد عمل العمالة الفلبينية، إلى عام واحد بدلاً من عامين مع إمكانية التمديد لسنة أخرى في حال موافقة الطرفين العامل وأصحاب العمل على التمديد.