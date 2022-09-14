"وزيرة فلبينية": تقدمنا بطلب للسعودية لتقليص مدة عقد العمالة لعام واحد

كشفت وزيرة العمال المهاجرين في جمهورية الفلبين سوزان اوبلي، اليوم الأربعاء، عن تقدمها بطلب للمسؤولين في المملكة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقليص مدة عقد عمل العمالة الفلبينية، إلى عام واحد بدلاً من عامين مع إمكانية التمديد لسنة أخرى في حال موافقة الطرفين العامل وأصحاب العمل على التمديد.
ووقع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، مع وزيرة العمال المهاجرين في جمهورية الفلبين سوزان اوبلي، أمس، مذكرة تعاون حول استئناف إرسال العمالة الفلبينية، بما فيها العمالة المنزلية، إلى السعودية اعتباراً من 7 نوفمبر 2022.
وأشارت الوزيرة الفلبينية، وفقاً لتقارير فلبينية، إلى اتفاق الجانبين على تطبيق قائمة سوداء وقائمة بيضاء لوكالات التوظيف وأصحاب العمل.
وشكرت الوزيرة الفلبينية حكومة السعودية ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، للاهتمام بحقوق العمالة ومبادرات الإصلاح المستمرة التي تقوم بها المملكة في مجال حماية العمالة بما يتفق مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
ووفقاً للبيانات الرسمية الفلبينية، هناك ما يقارب ٨٠٠ ألف مواطن فلبيني يعملون ويقيمون في السعودية معظمهم من العمالة المنزلية.