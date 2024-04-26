مدير تعليم الطائف يكشف عبر "سبق" خطة "الانضباط المدرسي" في مدارس المحافظة

وقال: "عملت الإدارة على نشر العديد من العبارات الهادفة ومقاطع الفيديو وقصص النجاح التي تؤكد أهمية الانضباط المدرسي وذلك عبر حساب الإدارة في منصة x وحسابات أكثر من 1700 مدرسة "بنين، بنات"، كما عملت الإدارة على نشر الرسائل الاتصالية التي تعزز من قيم الانضباط المدرسي وتوضيح الدور الكبير الذي يتركه الانضباط في غرس القيم وترسيخ السلوك الإيجابي في شخصية الطالب، على شاشات الطرق الرئيسة والميادين العامة، في حين عملت المدارس على إرسال رسائل تحفيزية لأولياء الأمور تؤكد أهمية الحضور اليومي والانتظام".