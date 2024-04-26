مدير تعليم الطائف يكشف عبر "سبق" خطة "الانضباط المدرسي" في مدارس المحافظة

شدَّد المدير العام للتعليم بالطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، على نشر ثقافة الانضباط المدرسي، والتعريف بأنظمة وقواعد السلوك والمواظبة، وبيان أهمية الانضباط المدرسي في غرس القيم وترسيخ السلوك الإيجابي في شخصية الطالب، وتوعية الأُسر بأهمية الانضباط المدرسي، وأثره في تنمية مهارات الأبناء وتعزيز دافعيتهم نحو التعلم، ورفع مستوى تحصيلهم الدراسي.
جاء ذلك تزامنًا مع إطلاق الإدارة العامة للتعليم بالطائف حملة إعلامية تحت عنوان "لانضباطك أثر"، تهدف إلى تعزيز ثقافة الانضباط بين صفوف الطلاب والطالبات والمجتمع حتى نهاية الفصل الدراسي الحالي من العام 1445 هـ ، لتحقيق الأهداف المرسومة.
وأكد متحدثًا لـ"سبق" المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أن الحملة تهدف إلى نشر ثقافة الانضباط والتعريف بالأنظمة والقواعد وآلية العمل بها وتأثيرها على تحصيل الطالب، إضافة إلى توعية الأسرة بأهمية الانضباط المدرسي للأبناء وتنمية دافعيتهم للتعلم، وإبراز أهمية الانضباط في غرس القيم وأثره على السمات الشخصية للطالب وسلوكه في المجتمع، وتعزيز القيم والسلوك الإيجابي لدى الطلاب والطالبات.
وقال: "عملت الإدارة على نشر العديد من العبارات الهادفة ومقاطع الفيديو وقصص النجاح التي تؤكد أهمية الانضباط المدرسي وذلك عبر حساب الإدارة في منصة x وحسابات أكثر من 1700 مدرسة "بنين، بنات"، كما عملت الإدارة على نشر الرسائل الاتصالية التي تعزز من قيم الانضباط المدرسي وتوضيح الدور الكبير الذي يتركه الانضباط في غرس القيم وترسيخ السلوك الإيجابي في شخصية الطالب، على شاشات الطرق الرئيسة والميادين العامة، في حين عملت المدارس على إرسال رسائل تحفيزية لأولياء الأمور تؤكد أهمية الحضور اليومي والانتظام".
وشدَّد "الغامدي" على أهمية الشراكة والتعاون بين المدرسة والأسرة في رفع مستوى الانضباط المدرسي، ودور الأسرة الإيجابي والمؤثر في تشجيع وتحفيز أبنائها على الالتزام والانضباط الحضوري.
وتتواصل حملة الإدارة التوعوية لتعزيز الانضباط المدرسي لدى الطلبة بمختلف المراحل التعليمية تحت شعار "لانضباطك.. أثر" والتي انطلقت منذ بداية العام الدراسي الحالي، وتستمر طوال الفصل الثالث من العام الدراسي الحالي 1445هــ، حيث تركز على فترات ما قبل الاختبارات، وما بعد الإجازات، وتستهدف الطلاب والطالبات في التعليم العام ومنسوبي الهيئة التعليمية والإدارية والأُسر وأولياء الأمور.