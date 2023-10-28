"نيويورك تايمز": السعودية تحذّر الولايات المتحدة من "اقتحام إسرائيل لغزة.. سيكون كارثيًّا"

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن السيناتور ريتشارد بلومنتال، الديمقراطي من ولاية كونيتيكت وعضو لجنة القوات المسلحة، الذي كان واحداً من 10 أعضاء من مجلس الشيوخ التقوا في نهاية الأسبوع الماضي، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، قوله إن القيادة السعودية تأمل في تجنب عملية برية لأسبابٍ استقرارية، وعدم فقدان الأرواح، وحذّرت من أنها ستكون عملية ضارّة للغاية.