"نيويورك تايمز": السعودية تحذّر الولايات المتحدة من "اقتحام إسرائيل لغزة.. سيكون كارثيًّا"

قدّمت السعودية تحذيراً قوياً للولايات المتحدة أخيراً، بأن اقتحام إسرائيل لقطاع غزة قد يكون كارثياً على الشرق الأوسط.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن السيناتور ريتشارد بلومنتال، الديمقراطي من ولاية كونيتيكت وعضو لجنة القوات المسلحة، الذي كان واحداً من 10 أعضاء من مجلس الشيوخ التقوا في نهاية الأسبوع الماضي، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، قوله إن القيادة السعودية تأمل في تجنب عملية برية لأسبابٍ استقرارية، وعدم فقدان الأرواح، وحذّرت من أنها ستكون عملية ضارّة للغاية.
وأشار تقرير الصحيفة الأمريكية إلى أن المسؤولين السعوديين أبدوا تحذيرات أكثر قوة لنظرائهم الأمريكيين في محادثات متعدّدة، معربين عن قلقهم من أن الاقتحام البري يمكن أن يتحوّل إلى كارثة للمنطقة بأكملها.
وتلقى خلال الأسبوع الجاري ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً من الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وجرى خلال الاتصال بحث التصعيد العسكري الذي تشهده غزة حالياً والجهود المبذولة بشأنها.
وأكّد ولي العهد، ضرورة العمل بشكلٍ فوري لبحث سبل وقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء، ورفض استهداف المدنيين بأي شكلٍ أو استهداف البنى التحتية والمصالح الحيوية التي تمسُّ حياتهم اليومية أو التهجير القسري، مشدداً على ضرورة التهدئة ووقف التصعيد وعدم انفلات الأوضاع بما يؤثر في أمن المنطقة واستقرارها، وضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، ورفع الحصار عن غزة، والحفاظ على الخدمات الأساسية، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والطبية.