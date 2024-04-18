"المقاولين" تنظم "منتدى المشاريع المستقبلية 6" في مايو القادم بالرياض

ويهدف المنتدى إلى جمع المقاولين والمهتمين بعدد من الجهات العارضة، التي تشمل الجهات الحكومية والخاصة، إضافة للموردين، والمصانع، والمطورين العقاريين، والمستثمرين، والبنوك، إضافة إلى شركات إدارة المشاريع، والشركات والمكاتب الهندسية، وشركات تقنيات البناء، وشركات التمويل، وشركات الخدمات اللوجستية.