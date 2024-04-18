"المقاولين" تنظم "منتدى المشاريع المستقبلية 6" في مايو القادم بالرياض
أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين، عن موعد انطلاق منتدى المشاريع المستقبلية في نسخته السادسة، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين أكثر من 40 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، ويأتي في إطار سعي الهيئة لاستعراض مشاريع بقيمة تريليون ريال.
وأوضحت الهيئة، أن المنتدى سيقام على مدار يومين من 20 إلى 21 مايو في فندق الفورسيزون بالرياض؛ حيث يوفر منصة مثالية للحضور؛ للتعرف على تفاصيل المشاريع وآلية التقدم لها؛ مشيرة إلى أنها تستهدف شريحة واسعة من المقاولين والمهتمين.
ويهدف المنتدى إلى جمع المقاولين والمهتمين بعدد من الجهات العارضة، التي تشمل الجهات الحكومية والخاصة، إضافة للموردين، والمصانع، والمطورين العقاريين، والمستثمرين، والبنوك، إضافة إلى شركات إدارة المشاريع، والشركات والمكاتب الهندسية، وشركات تقنيات البناء، وشركات التمويل، وشركات الخدمات اللوجستية.
ويسعى المنتدى إلى تحسين وتنظيم خطط العاملين في القطاع من خلال توفير معلومات دقيقة حول الوقت الزمني للمشاريع والتكلفة المقدرة لها، إضافة إلى توفير بيئة تفاعلية تسهّل عملية الربط بين ملاك المشاريع من القطاعين الحكومي والخاص بالمقاولين والمهتمين.
وأكدت الهيئة أن منتدى المشاريع المستقبلية، يلعب دورًا حيويًّا في بناء شبكة مهنية قوية، ويسهم في تطوير قطاع البناء والتشييد بالمملكة، كما يفتح المجال أمام اكتشاف فرص استثمارية جديدة وتحسين الخطط والقرارات المستقبلية.
يُذكر أن النسخة الماضية من منتدى المشاريع المستقبلية، تَميزت بعرض مشاريع تزيد قيمتها على تريليون ريال؛ حيث اشتملت على مشاركة 47 جهة عارضة، وشهدت حضورًا واسعًا للجهات الحكومية والخاصة؛ مما يؤكد أهمية وحجم الفرص التي يقدّمها المنتدى للمقاولين والمهتمين.