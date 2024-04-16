نموذج للتفاني.. مديرة مدرسة بالأفلاج تتابع العملية التعليمية من غرفة التنويم

يُذكر أن "تعليم الأفلاج" أعلن مساء أمس، تحويل الدراسة الحضورية اليوم، في جميع مدارس المحافظة، إلى دراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي وروضتي بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.