نموذج للتفاني.. مديرة مدرسة بالأفلاج تتابع العملية التعليمية من غرفة التنويم

قدّمت مديرة مدرسة في محافظة الأفلاج مثالاً رائعاً للتفاني من أجل رسالة التعليم، بمتابعة سير العملية التعليمية بمدرستها من غرفة التنويم بمستشفى الأفلاج العام.
وكانت مديرة المتوسطة الأولى بمحافظة الأفلاج "سارة الفضلي"؛ قد واصلت متابعة سير التعليم بالمدرسة، وأداء المعلمات عبر منصة مدرستي، اليوم الثلاثاء، من غرفة التنويم بمستشفى الأفلاج العام؛ متحاملة على ظروفها الصحية التي ألمّت بها أمس وألزمتها السرير الأبيض.
وحظت مبادرة "الفضلي"؛ في أداء رسالتها بكل إخلاصٍ وتفانٍ وعطاءٍ على ثناءٍ من مدير تعليم الأفلاج، الذي بدوره تواصل معها وزاها بالمستشفى، وقدّم لها باقة ورد، سائلاً الله لها الشفاء العاجل.
يُذكر أن "تعليم الأفلاج" أعلن مساء أمس، تحويل الدراسة الحضورية اليوم، في جميع مدارس المحافظة، إلى دراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي وروضتي بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.