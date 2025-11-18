NHC توقّع اتفاقية إستراتيجية مع شركة HUMAIN لتعزيز مجالات الذكاء الاصطناعي الإبداعي

يُذكر أن مشاركة NHC في "سيتي سكيب العالمي 2025" تُجسّد دورها الريادي في تطوير وجهات عمرانية متكاملة، ضمن مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030، عبر رفع جودة الحياة وتمكين عملائها من التملّك في بيئات عمرانية متكاملة تُبنى بمعايير عالمية، وتُرسّخ مكانتها الرائدة من خلال مجتمعات نابضة بالحياة وجاهزة للمستقبل، ليست مجرد مشاريع، بل تحوّل وطني يُبنى على أرض الواقع.