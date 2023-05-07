بعد واقعة الألبان والدواجن.. كاتب سعودي: لابد من إجراءات تنفيذية لمحاربة "سعار الأسعار" لدى التجار كما حدث في رمضان الماضي

ويمضي "بن سعود" بالأرقام مؤكدًا أن ارتفاعات الأسعار مفتعلة ومتفق عليها بين التجار، ويقول: "نسبــــــــة واردات المملكة إلى النــاتج المحلي الإجمالي، وفق أرقام البنك الدولي، لا تبتعد كثيراً عن 24%، وتعتبر الأقل من بين كل دول الخليج، التي تتراوح نسبها ما بين 34% و70%، والسوق السعودي بحسب الإحصاءات الأممية لم يتأثر إلا بنسبة 5%، ما يعني أن ارتفاعات الأسعار مفتعلة ومتفق عليها بين التجار، والتضخم المستــــورد في دول الخليـــــج بما فيها المملكـة، محصور في المواد الغذائية وحدها، بينما يصدر الخليج التضخم إلى العالم عن طريق أسعار النفط والغاز المرتفعة، وفي اليابان يعمل المنتجون على تحمل الزيادة في تكلفة السلع، حتى لا تتراجع مستويات الاستهلاك، وهذه الخصوصية اليابانية الملهمة، تحتاج إلى استنساخها وتوطينها".