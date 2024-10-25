من أرض العلا.. وزير الإعلام يفتتح اللقاء الخليجي الثاني للاتصال الحكومي لتعزيز التعاون المشترك

وقال الوزير الدوسري في كلمته الافتتاحية: "إن قافلة اليوم تسير لتعزيز أواصر التعاون والتواصل بين دولنا الخليجية لبناء هوية مؤثرة ومستدامة لدول مجلس التعاون"، مؤكدًا أن اللقاء يُمثِّل انطلاقة نحو توسيع التعاون الإعلامي، وصياغة مستقبل مستدام لهذا القطاع.. مشيرًا إلى اختيار العلا، بموقعها التاريخي، كرمز للانطلاق نحو تحقيق أهداف الاتصال الإعلامي المشترك بين دول الخليج.