"الغذاء والدواء" تحدّد الكمية المناسبة من الكربوهيدرات بناء على مدة وشدة التمرين

وتابعت: أنه إذا كان التمرين عاليًا جدًّا مع التزام شديد "4-5 ساعات تمارين متوسطة أو عالية الشدة"، فإن الجرعة الموصى بها لكل كيلوجرام من وزن الجسم يوميًّا هي "8- 12 جم".