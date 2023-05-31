محليات

"الغذاء والدواء" تحدّد الكمية المناسبة من الكربوهيدرات بناء على مدة وشدة التمرين

استعرضت المتطلّبات العامة مع مراعاة احتياجات الطاقة ونوع التمرين لكل شخص
"الغذاء والدواء" تحدّد الكمية المناسبة من الكربوهيدرات بناء على مدة وشدة التمرين
سبق
سبق

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن الكمية المتناولة من الكربوهيدرات تعتمد على مدة التمرين وشدّته.

وقالت الهيئة: إنه إذا كان التمرين خفيفًا وشدته منخفضة، فإن الجرعة الموصى بها لكل كيلوجرام من وزن الجسم يوميًّا هي "3-5 جم".

وأضافت: أنه إذا كان التمرين متوسطًا وشدته متوسطة "1 ساعة"، فإن الجرعة الموصى بها لكل كيلوجرام من وزن الجسم يوميًّا هي "5- 7 جم".

وأردفت الهيئة: أنه إذا كان التمرين عاليًا وشدته عالية "1- 3 ساعات تمارين متوسطة أو عالية الشدة"، فإن الجرعة الموصى بها لكل كيلوجرام من وزن الجسم يوميًّا هي "6-10 جم".

وتابعت: أنه إذا كان التمرين عاليًا جدًّا مع التزام شديد "4-5 ساعات تمارين متوسطة أو عالية الشدة"، فإن الجرعة الموصى بها لكل كيلوجرام من وزن الجسم يوميًّا هي "8- 12 جم".

وأشارت إلى أن هذه المتطلبات عامة، وأنه يجب مراعاة احتياجات الطاقة ونوع التمرين لكل شخص.

الهيئة العامة للغذاء والدواء
الكربوهيدرات

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