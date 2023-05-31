"الغذاء والدواء" تحدّد الكمية المناسبة من الكربوهيدرات بناء على مدة وشدة التمرين

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن الكمية المتناولة من الكربوهيدرات تعتمد على مدة التمرين وشدّته.
وقالت الهيئة: إنه إذا كان التمرين خفيفًا وشدته منخفضة، فإن الجرعة الموصى بها لكل كيلوجرام من وزن الجسم يوميًّا هي "3-5 جم".
وأضافت: أنه إذا كان التمرين متوسطًا وشدته متوسطة "1 ساعة"، فإن الجرعة الموصى بها لكل كيلوجرام من وزن الجسم يوميًّا هي "5- 7 جم".
وأردفت الهيئة: أنه إذا كان التمرين عاليًا وشدته عالية "1- 3 ساعات تمارين متوسطة أو عالية الشدة"، فإن الجرعة الموصى بها لكل كيلوجرام من وزن الجسم يوميًّا هي "6-10 جم".
وتابعت: أنه إذا كان التمرين عاليًا جدًّا مع التزام شديد "4-5 ساعات تمارين متوسطة أو عالية الشدة"، فإن الجرعة الموصى بها لكل كيلوجرام من وزن الجسم يوميًّا هي "8- 12 جم".
وأشارت إلى أن هذه المتطلبات عامة، وأنه يجب مراعاة احتياجات الطاقة ونوع التمرين لكل شخص.