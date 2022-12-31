مضاعفة رسوم الخروج والعودة وتجديد الإقامة للمقيمين خارج المملكة

وينص التعديل الجديد على أن رسوم تأشيرة الخروج والعودة هي 200 ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين بحد أقصى، و100 ريال عن كل شهر إضافي إذا كان المقيم داخل المملكة، وفي حال كان المقيم خارج المملكة يكون رسم الشهر الإضافي مضاعفاً، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة .