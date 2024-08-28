رغم وجود الشمس.. "المسند" يوضح أسباب ظهور السماء سوداء عند النظر إليها من الفضاء

أوضح نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند أن السماء تبدو سوداء في الفضاء، على الرغم من وجود الشمس بسبب عدم وجود الغلاف الجوي في الفضاء كما على الأرض.
وأضاف "المسند": يقوم الغلاف الجوي بتشتيت ضوء الشمس في جميع الاتجاهات، مما يجعل السماء تبدو زرقاء خلال النهار من على الأرض.
وتابع: وفي الفضاء الخارجي حيث لا يوجد غلاف جوي أو جزيئات لتشتت الضوء، ينتقل ضوء الشمس في خط مستقيم دون أن يتشتت، حتى عندما تكون الشمس ساطعة، لا يوجد غلاف جوي فيشتت ضوءها ليملأ السماء باللون الأزرق لذا تبدو السماء سوداء.
وأكمل أنه في الفضاء الخارجي يمكن رؤية الشمس كنقطة مضيئة على خلفية سوداء تمامًا.