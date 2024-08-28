رغم وجود الشمس.. "المسند" يوضح أسباب ظهور السماء سوداء عند النظر إليها من الفضاء

وتابع: وفي الفضاء الخارجي حيث لا يوجد غلاف جوي أو جزيئات لتشتت الضوء، ينتقل ضوء الشمس في خط مستقيم دون أن يتشتت، حتى عندما تكون الشمس ساطعة، لا يوجد غلاف جوي فيشتت ضوءها ليملأ السماء باللون الأزرق لذا تبدو السماء سوداء.