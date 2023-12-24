بينها الرياض.. دعوة رسمية لـملاك العقارات في 48 حيًّا في 3 مدن للتسجيل بالسجل العقاري

وبيّنت أن هذه المرحلة تُعَد المرحلة الثالثة في رحلة أعمال السجل العقاري، وتشمل 46 حيًّا بمدينة الرياض هي: (حي الملك سلمان، والبساتين، والتضامن، والزاهر، والرسالة، والراية، والعلا، والمشرق، والخير، والعارض، والنرجس، والقيروان، والياسمين، والملقا، والصحافة، والندى، والربيع، والعقيق، وحطين، والنخيل، والمحمدية، والملك فهد، والورود، والرحمانية، والرائد، وجامعة الملك سعود، والمرسلات، والمغرزات، والنزهة، والملك عبدالله، والروضة، والقدس، والحمراء، والشهداء، وقرطبة، وجامعة الإمام محمد بن سعود، والأندلس، والملك فيصل، وغرناطة، والنهضة، والخليج، وإشبيلية، واليرموك، والمونسية، والمعيزيلة، والقادسية)، إضافة إلى حي الشعلة بمدينة الدمام، وحي العاقول في المدينة المنورة؛ حيث تضم هذه المرحلة أكثر من 368.565 ألف قطعة عقارية.