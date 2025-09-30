شاهد .. إطلاق أول ملعب لرياضة الغولف على جزيرة في المملكة

ويقع "شورى لينكس" في جزيرة "شورى"، القلب النابض لوجهة "البحر الأحمر"، التي ستبدأ في استقبال ضيوفها خلال الأسابيع المقبلة مع افتتاح منتجعات "إس إل إس" و"إيدشن" و"إنتركونتننتال"، على أن يصل إجمالي عدد المنتجعات في الجزيرة إلى 11 منتجعًا عالميًا ستُفتتح خلال الأشهر القادمة.