شاهد .. إطلاق أول ملعب لرياضة الغولف على جزيرة في المملكة

افتتحت "البحر الأحمر الدولية" رسميًا ملعب "شورى لينكس"، الذي يُعد أول ملعب لرياضة الغولف من 18 حفرة في المملكة يقع بالكامل على جزيرة، ضمن وجهة "البحر الأحمر".
وصُمّم الملعب الجديد على جزيرة "شورى" ليقدم تجربة غولف فريدة تمزج بين الاستدامة البيئية والفخامة الحصرية، وتتولى "غولف السعودية" إدارة الملعب الممتد على طول 7400 ياردة والمصنف بمعيار 72 ضربة (Par-72)، وتتعرج حُفَره بين أشجار المانغروف الطبيعية والكثبان الرملية الذهبية، قبل أن تمتد بمحاذاة ساحل البحر الأحمر بتصميم يراعي أسلوب اللعب التقليدي، مع الالتزام بالحد من الأثر البيئي تجسيدًا لمعايير "البحر الأحمر الدولية".
وبهذه المناسبة أكّد محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة جولف السعودية ياسر بن عثمان الرميان أن افتتاح "شورى لينكس" يُعَدّ إنجازًا بارزًا في مسيرة المملكة نحو تحقيق الريادة العالمية في مجالي الرياضة والسياحة، ويجسّد طموحات رؤية 2030، مشددًا على التزام صندوق الاستثمارات العامة بفتح آفاق اقتصادية جديدة تُسهم في تنويع الاقتصاد وتحسين جودة الحياة.
وقال: "يُمثل "شورى لينكس" أكثر من مجرّد ملعب غولف عالمي المستوى؛ فهو تجسيد حيّ لرؤية المملكة في تحويل هذه الوجهة المميزة إلى محرّك للاستثمار والسياحة الفاخرة، وركيزة لفرص تنموية مستدامة للأجيال القادمة.
من جانبه أشار الرئيس التنفيذي لـ"البحر الأحمر الدولية" جون باغانو إلى أن ملعب "شورى لينكس" يمثل فصلًا جديدًا نحو إعادة تعريف مفهوم السياحة العالمية من خلال الاستدامة والابتكار، وخطوة محورية لتنويع محفظة الرياضات التي تُقدم بما يتماشى مع رؤية 2030 لجعل المملكة وجهة رياضية عالمية رائدة.
من جهته أكّد الرئيس التنفيذي لجولف السعودية نوح علي رضا أن ملعب "شورى لينكس" سيمثل أحد أولى نقاط الاتصال في مسار سياحة الغولف في المملكة، ليُمهّد الطريق لتتبوأ مكانتها وجهة رائدة حيث يلتقي الجمال الطبيعي مع الابتكار والاستدامة، بتجربة تُلهم لاعبي الغولف والمستثمرين والمسافرين حول العالم.
ويشكّل النادي الشاطئي القلب الاجتماعي النابض لـ"شورى لينكس"، حيث يلتقي اللاعبون والزوّار في تجربة متكاملة، موفرًا النادي، المستوحى تصميمه من روعة النباتات والحياة البرية المحلية، إطلالات بانورامية على جميع الحفر.
ويقدّم "شورى لينكس" مجموعة من المرافق تشمل ملعب غولف مصغر مناسب للعائلات، وملعب تدريب واسع مع مناطق مخصصة للتمرين، إضافة إلى خيارات لعب مرنة لـ9 أو 18 حفرة، إلى جانب برامج تدريب احترافية بإشراف مدربين مؤهلين من رابطة لاعبي الغولف المحترفين.
ويقع "شورى لينكس" في جزيرة "شورى"، القلب النابض لوجهة "البحر الأحمر"، التي ستبدأ في استقبال ضيوفها خلال الأسابيع المقبلة مع افتتاح منتجعات "إس إل إس" و"إيدشن" و"إنتركونتننتال"، على أن يصل إجمالي عدد المنتجعات في الجزيرة إلى 11 منتجعًا عالميًا ستُفتتح خلال الأشهر القادمة.