الأحد المقبل.. "الهيئة العامة للعقار" تبدأ تسجيل 43.495 قطعة عقارية في الرياض والدرعية

تعتزم الهيئة العامة للعقار بدء أعمال التسجيل العيني لـ43.495 قطعة عقارية يوم الأحد المقبل في 4 أحياء بمدينة الرياض، و13 حيًّا بمحافظة الدرعية؛ على أن يستمر التسجيل حتى 30 يناير 2025.
وتشمل الأحياءُ المستفيدة من التسجيل العيني في الرياض: حي بنبان، حي المناخ، حي الفيصلية، وحي المشاعل. وفي الدرعية، يشمل التسجيل الأحياء التالية: ظهرة العودة غرب، ظهرة العودة شرق، العاصمة، الملقاة، قريوة، الفيصلية، السرحية، الثليما، الخالدية، الشهداء، السلمانية، الملك، والمغترة.
ويهدف التسجيل العيني للعقار إلى تعزيز دقة البيانات العقارية وتوثيق الملكيات بشكل موثوق؛ بما يسهم في تطوير سوق العقارات وتحقيق الاستدامة ضمن إطار رؤية المملكة 2030.