الأحد المقبل.. "الهيئة العامة للعقار" تبدأ تسجيل 43.495 قطعة عقارية في الرياض والدرعية

وتشمل الأحياءُ المستفيدة من التسجيل العيني في الرياض: حي بنبان، حي المناخ، حي الفيصلية، وحي المشاعل. وفي الدرعية، يشمل التسجيل الأحياء التالية: ظهرة العودة غرب، ظهرة العودة شرق، العاصمة، الملقاة، قريوة، الفيصلية، السرحية، الثليما، الخالدية، الشهداء، السلمانية، الملك، والمغترة.