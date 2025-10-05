من "شعيب البدع" إلى العالمية.. محمية الإمام تركي بن عبدالله تجسّد ريادة المملكة في الاستدامة بانضمامها لليونسكو

ونفّذت الهيئة خلال السنوات الماضية، مشروعات بيئية نوعية في منطقة البدع شملت تأهيل مساحة تجاوزت 41 كيلومترًا مربعًا، وزراعة أكثر من 44 ألف شجرة من الأصناف المحلية كالسلم والأرطى والطلح النجدي، وإزالة ما يزيد على 11 ألف طن من النفايات، وتُقدَّر مساهمة هذه الأشجار عند نضوجها بامتصاص نحو 1000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، ما يدعم مبادرات المملكة في الاستدامة وجودة الحياة.