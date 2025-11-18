وزير الإعلام يلتقي الوفد الإعلامي المرافق لسمو ولي العهد في زيارته الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية

وأكد معالي وزير الإعلام خلال اللقاء، أهمية زيارة سمو ولي العهد للولايات المتحدة الأمريكية، التي ستسهم -بإذن الله- في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، والتي تأتي في إطار العلاقات التاريخية والصداقة المتينة بين البلدين وسعيهما في تعزيز مصالحها المشتركة.