الزعاق: "برد الأزيرق" يبدأ هذا الأسبوع.. برودة تُزرق الأجساد ونصيحة بتدبيل الملابس

حذّر خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق من دخول الأجواء مرحلة بداية برد "الأزيرق" اعتبارًا من هذا الأسبوع، وقال: "ثلاثة أيام من آخر السنة الميلادية وأول ثلاثة أيام من السنة الميلادية الجديدة نعيش مرحلة برد الانصراف"، مشيرًا إلى أنها من فترات البرد الشديدة.
وأوضح الزعاق، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، أن هذه المرحلة تُسمّى قديمًا "برد الانصراف"، وهو البرد الذي يبدأ فعليًا بعد انصراف الشمس من الجهة الجنوبية إلى الجهة الشمالية، مشيرًا إلى أن الأجداد كانوا يقولون: "لا برد إلا بعد الانصراف".
وقال الزعاق إننا نعيش خلال هذه الأيام أطول ليالي السنة وأقصر نهارها، مبينًا أن برد الأزيرق هو البرد الذي تزرق معه الأجساد من شدة برودته، في وصف يعكس مدى قسوته وحدة تأثيره.
ووجّه الزعاق نصيحة مباشرة بمضاعفة الملابس وتدبيلها لمواجهة هذه الأجواء القارسة، قائلًا إن من يرتدي معطفًا فعليه أن "يدبّل كوتين"، ومن يرتدي فروة فالأفضل أن "يدبّل فروتين"، ومن يعتمد على الفروة وحدها فليُضِف إليها بطانية شتوية، في إشارة إلى ضرورة رفع مستوى الوقاية من البرد، خصوصًا في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.
وختم الزعاق حديثه بالتأكيد على أهمية أخذ الحيطة والحذر خلال هذه الفترة، داعيًا الجميع إلى الاستعداد الجيد لموجة البرد المقبلة، ومتمنيًا السلامة للجميع من آثار البرودة الشديدة.