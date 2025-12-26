الزعاق: "برد الأزيرق" يبدأ هذا الأسبوع.. برودة تُزرق الأجساد ونصيحة بتدبيل الملابس

وأوضح الزعاق، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، أن هذه المرحلة تُسمّى قديمًا "برد الانصراف"، وهو البرد الذي يبدأ فعليًا بعد انصراف الشمس من الجهة الجنوبية إلى الجهة الشمالية، مشيرًا إلى أن الأجداد كانوا يقولون: "لا برد إلا بعد الانصراف".