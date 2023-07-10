يشارك في منتدى الأعمال السعودي - التركي.. الحقيل يبدأ زيارة رسمية إلى تركيا غداً

يبدأ وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، غداً، زيارة رسمية لجمهورية تركيا، تشمل العاصمة أنقرة وإسطنبول، بهدف الاطلاع على أفضل التجارب الناجحة، والاستفادة منها في تحقيق أهداف ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وبرامجها الإستراتيجية، إلى جانب عقد لقاءات مع القطاع الخاص في مجالات البنية التحتية والمدن الذكية والإنشاءات والإسكان والتحول الرقمي.