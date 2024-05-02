أمانة القصيم تطرح 3 فرص استثمارية في رياض الخبراء

أعلنت أمانة منطقة القصيم، ممثلة ببلدية محافظة رياض الخبراء، عن طرح (3) فرص استثمارية أمام منشآت القطاع الخاص، سعياً منها لإشراك وتمكين القطاع الخاص في تحقيق التنمية، وتنشيط الحركة الاقتصادية، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من رواد الأعمال للمشاركة بالمشاريع الاستثمارية بالمنطقة، ورفع مستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة.