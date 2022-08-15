"الثقافة" تطلق منصة "بوابة الموردين" الإلكترونية

وتمكّن المنصة الموردين من تسليم وتحديث المستندات القانونية، ومتطلبات التأهيل المالية والفنية، كما تتيح لهم الاطلاع على المنافسات والمشاريع المطروحة، ورفع الفواتير وشهادات الإنجاز ومتابعتها، ومتابعة أوامر الشراء، ورفع الاستفسارات والطلبات المتعلقة بالمشاريع، إلى جانب تسجيل وإبداء الاهتمام للعمل مع الوزارة والهيئات والكيانات الثقافية التابعة لها، ورفع جداول الكميات، وإصدار خطابات إنهاء الأعمال للعقود وأوامر الشراء، إضافة لمتابعة ومراقبة الأداء وتقييم خدمات المورد.