الشاعران الغالب والحجيلي ينثران الشعر على مسامع زوار معرض المدينة المنورة للكتاب

وبدأ الشاعر الحجيلي بمجموعة من القصائد القصيرة ذات طابع رمزي بحت، وكانت على التوالي: لافتة، وغرق، ومناضل، ودعوة إلى الصغار للضحك حيثما ذهبوا، وشاعرة، والحلاج، وشاعر، ونعي، وصفحة، ومناصفة، وإمبريالية لوحت، وإبانة، وعادة، وعودة، وموظف، وهي، ومخالبة قبل أن، وصدى، قبل أن يلحق بها قصيدة عمودية بعنوان "عروج".