الشاعران الغالب والحجيلي ينثران الشعر على مسامع زوار معرض المدينة المنورة للكتاب

أحيا الشاعران عيد الحجيلي، وخليف الغالب، الأمسية الشعرية "نصوص"، المنظمة ضمن البرنامج الثقافي لمعرض المدينة المنورة للكتاب 2023، وأدارتها الأستاذة جمال السعدي، والتي قسّمت بدورها الأمسية إلى ثلاث جولات، اختار فيها الشعراء نصوصًا غلبت عليها العاطفة.
وبدأ الشاعر الحجيلي بمجموعة من القصائد القصيرة ذات طابع رمزي بحت، وكانت على التوالي: لافتة، وغرق، ومناضل، ودعوة إلى الصغار للضحك حيثما ذهبوا، وشاعرة، والحلاج، وشاعر، ونعي، وصفحة، ومناصفة، وإمبريالية لوحت، وإبانة، وعادة، وعودة، وموظف، وهي، ومخالبة قبل أن، وصدى، قبل أن يلحق بها قصيدة عمودية بعنوان "عروج".
ومن جانبه ألقى الشاعر الغالب نصين عموديين، وهما: حياة قابلة للتأويل، والبدو في حرب المجاز، وأتبعها بنصوص شبه قصيرة، ومنها: أحبة التراب، ودلو، ومرآة، وأحاديث الملح، وحوار داخلي مع أبي العلاء ليل تحاصره الكلاب، وأموات.