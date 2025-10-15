شركة باليمور تطلق مشروعها الراقي "ذا كابستون" في لندن

ويضيف شون مولريان:"لقد استمتعت بجمع الأعمال الفنية والاهتمام بها على مدى معظم سنوات حياتي. ومع مرور الوقت، أثبت الفن أنه مصدر كبير للإلهام والبهجة بالنسبة لي. لطالما رغبتُ في أن يتمكن سكان مشاريعنا من اختبار الفوائد التي يمنحها الفن بسهولة. والآن، في ذا كابستون، نفخر بأن نضع الفنانين والحرفيين والمصممين الرائدين في عالمنا اليوم في صدارة المشهد دون تحفظ. طموحنا هو أن يصبح ذا كابستون بمثابة مستودع يحتضن كل ما هو متميّز في عالم الفن والحِرفة والتصميم."