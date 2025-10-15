شركة باليمور تطلق مشروعها الراقي "ذا كابستون" في لندن

تسعد شركة باليمور للإعلان عن إطلاق "ذا كابستون"، وهي القطعة الختامية والتحفة الفنية لمشروعها الشهير "إمباسي غاردنز" في منطقة ناين إلمز بمدينة لندن. سيضم المشروع 247 وحدة سكنية مصممة بعناية فائقة، حيث يحتل الفن والتصميم والخدمة الراقية جوهر كل جانب من جوانب المبنى.
احتفالاً بهذه المناسبة، استضافت باليمور عشاءً حصرياً في "ذا ستيلا سكاي لاونج" بفندق سانت ريجيس الرياض، حيث حظي الضيوف بالنظرة الأولى على رؤية وتصميم المشروع وتوجهه الفني، مما عزز مكانة "ذا كابستون" كأحد أكثر العناوين السكنية فخامة على ضفاف نهر التايمز.
تُعد باليمور من الشركات الرائدة في تطوير منطقة ناين إلمز، حيث كان مشروع "إمباسي غاردنز" في قلب عملية التجديد هذه. وقد تضمن المخطط الرئيسي للمشروع نقل مقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية مما شكّل حافزاً لإعادة تطوير المنطقة الممتدة بين محطة باترسي باور ستيشن ومحطة فوكسهول على الضفة الجنوبية لنهر التايمز في المنطقة الأولى من لندن.
يُعتبر "ذا كابستون" مشروع الشغف والإرث الشخصي لمؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة باليمور شون مولريان، ويقع في موقع متميز على الواجهة النهرية بجوار السفارة الأمريكية. وبما يتماشى مع الطابع البسيط والجمالي لمشروع "إمباسي غاردنز"، يستوحى التصميم المعماري لـ "ذا كابستون" إلهامه من منطقة ميتباكينغ ديستركت في مانهاتن، بينما تعكس التصاميم الداخلية ذات الطابع الانتقائي والأنيق شغف شون بفن الآرت ديكو لتقدم لمسة جريئة ستُعيد تعريف معايير السوق السكني في لندن.
تقع ذا كابستون ضمن مبنيين متصلين بجناح في الطابق الأرضي وحدائق مستوحاة من الطراز الياباني، وتضم مجموعة من الوحدات السكنية تتنوع بين الاستوديوهات وشقق البنتهاوس المكونة من ثلاث غرف نوم، مع إطلالات خلابة على وسط لندن ونهر التايمز.
ويقول شون مولريان: "بوصفه إرثاً دائماً في ناين إلمز، أردنا أن نبتكر مبنى يرفع من مستوى باليمور إلى آفاق جديدة. سيكون ذا كابستون المرحلة الأخيرة والأكثر تميزاً في إمباسي غاردنز، ومن المقرر أن ينضم إلى قائمة العناوين التاريخية المطلة على نهر التايمز العظيم. بدا لي المشروع المثالي لاستلهام روح رواد حركة الآرت ديكو لابتكار تصاميم داخلية تمثل أعمالاً فنية فائقة الجمال، وتعبّر عن شيء فريد بحق لهذا الفصل الأخير من إمباسي غاردنز."
يشكّل الفن جوهر التجربة في ذا كابستون. إذ يعكس التزام شون الراسخ بدعم الفنانين المعروفين والناشئين على حد سواء، حيث سيضم المبنى مجموعة فنية منتقاة بعناية، تشمل المنحوتات، اللوحات التصويرية والتجريدية، التصوير الفوتوغرافي، والبورتريهات، من إبداع مجموعة من الفنانين الموهوبين، لتُعرض في أروقة المبنى ومساحاته الخارجية.
ويضيف شون مولريان:"لقد استمتعت بجمع الأعمال الفنية والاهتمام بها على مدى معظم سنوات حياتي. ومع مرور الوقت، أثبت الفن أنه مصدر كبير للإلهام والبهجة بالنسبة لي. لطالما رغبتُ في أن يتمكن سكان مشاريعنا من اختبار الفوائد التي يمنحها الفن بسهولة. والآن، في ذا كابستون، نفخر بأن نضع الفنانين والحرفيين والمصممين الرائدين في عالمنا اليوم في صدارة المشهد دون تحفظ. طموحنا هو أن يصبح ذا كابستون بمثابة مستودع يحتضن كل ما هو متميّز في عالم الفن والحِرفة والتصميم."
كما يتجلى حضور الفن في مرافق ذا كابستون المتنوعة من صالون الفنانين والمكتبة وغرفة الرسم التي تتيح للمقيمين الانغماس في المجموعة الفنية، إلى الردهة الخاصة وغرفة الطعام التي تحتوي على قطع أثاث فريدة صُممت خصيصاً على أيدي حرفيين مختصين.
ويضم المبنى مركزاً حديثاً للعافية وخدمة كونسيرج على مدار الساعة مع خدمة بواب متميزة عند المدخل. وتُعد الخدمة الشخصية جوهر تجربة ذا كابستون، حيث يوفر الفريق المتخصص خدمة راقية وسرّية على مدار الساعة من تنظيم الحجوزات في المطاعم والمنتجعات الصحية إلى توفير الطهاة والمدربين الشخصيين أو خدمات التنظيف والشحن. يُتوقع أن يصبح فريق الكونسيرج مرجعاً موثوقاً ومعيناً لا يقدّر بثمن من المعرفة المحلية والعلاقات المتميزة.
سيستمتع سكان "ذا كابستون" أيضاً بكامل مرافق إمباسي غاردنز، بما في ذلك حوض السباحة المعلّق الشهير "سكاي بول وسيستفيدون من العيش ضمن حي أنيق متكامل قامت باليمور بتطويره على مدى عقد من الزمن، ويضم اليوم مجموعة من المطاعم والمقاهي والحانات المستقلة الراقية. كما يتمتع المشروع بموقع استراتيجي قريب من أفضل وجهات التسوق والمطاعم في لندن مثل باترسي باور ستيشن وشارع كينغز رود.
وتعلق ميل تود، مديرة المبيعات والتسويق الدولي لدى شركة سافيلز: "تظل لندن واحدة من أكثر الأسواق أماناً وجاذبية للمشترين من دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة العائلات والمستثمرين من المملكة العربية السعودية، الذين يقدّرون الإرث والجودة وروابط النقل الممتازة. لقد شهد مشروع إمباسي غاردنز بالفعل إقبالاً واسعاً من المنطقة، ويُعد ذا كابستون، بكونه المرحلة الأخيرة والأكثر تميزاً، فرصة فريدة لاقتناء عنوان بارز على نهر التايمز يجمع بين أسلوب الحياة الفاخر والقيمة الاستثمارية طويلة الأمد."
من المقرر اكتمال مشروع ذا كابستون في عام 2028م. تبدأ الأسعار من 750.000 جنيه إسترليني وتصل إلى 7 ملايين جنيه إسترليني. للمزيد من المعلومات أو لترتيب جولة في صالة عرض المبيعات الخاصة بـ “ذا كابستون"، يرجى التواصل معنا من خلال بريدنا الإلكتروني: international@savills.me