تقرير "ليوان" و"سنشري": العاصمة أكثر أسواق العقار ديناميكية بالمنطقة.. وإكسبو 2030 يدعم الطلب على السكن والضيافة والمكاتب

وأشار تقرير "ليوان"، إلى أنه وسط هذا الزخم من المشاريع العقارية والعمرانية في الرياض، لا يمكن إغفال مستقبل العاصمة، مع المناسبات الكبرى التي ستحتضنها في الفترة المقبلة، وأبرزها معرض إكسبو 2030 الذي سيكون بمثابة نقطة تحول استراتيجية للمدينة، حيث يتوقع أن يجذب زواراً من جميع أنحاء العالم، يتراوح عددهم بين 40 و50 مليون زائر، وهو الأمر الذي سيولد طلبًا واسعًا على المساكن، والمكاتب، دور الضيافة، ومتاجر التجزئة، الأمر الذي يمهد الطريق أﻣﺎم اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﺮﻛﺰًا ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴًﺎ ﻟﻸﻋﻤﺎل واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻻﺑﺘﻜﺎر، وهي عواﻣﻞ ﻜﻠﻴﺔ، ﺗﻮﻟّﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ، وﺗﻔﺘﺢ آﻓﺎﻗًﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺴﻜﻦ، واﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، واﻟﻀﻴﺎﻓﺔ، واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺘﻌﺪدة اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت.