شركة صدارة للكيميائيات تفوز بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة

وتقدم جائزة الملك عبد العزيز للجودة معايير محددة تمكن المنشآت من تبني مبادئ التميّز من خلال معايير النموذج الوطني الموحد للتميّز المؤسسي، فعند تقدم المنشأة للجائزة، تعطي نفسها فرصة للخضوع لعملية تقييم موضوعية من قبل مقيمين معتمدين لديهم خبرة في تقييم المنشآت محلياً وإقليمياً، وتستفيد المنشأة من التقرير التعقيبي للتعرف على فرص التحسين التي تساعد المنشأة في زيادة النمو وتعزيز الميزة التنافسية وتحسين الأداء العام وتحقيق الاستدامة.