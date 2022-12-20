شركة صدارة للكيميائيات تفوز بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة

فازت شركة صدارة للكيميائيات بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة بدورتها السادسة.
وتحضى هذه الجائزة برعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، حيث يتم تكريم منشآت القطاع العام والخاص والغير ربحي نظير تميزها المؤسسي ومعايير الجودة التي تطبقها بما يعزز القدرة التنافسية في هذه القطاعات وجودة خدماتها وأعمالها.
وحققت صدارة للكيميائيات المستوى الفضي للمنشأت الانتاجية الكبيرة، ويبرهن حصول الشركة على هذه الجائزة على مدى تميزها في جميع نواحي الأداء واستخدامها لأفضل المعايير والأساليب العالمية للإدارة والإنتاجية، بالإضافة إلى بيئة العمل، ونجاحها في تعزيز ثقافة التميز والجودة بين موظفيها وقطاعات أعمالها، بما يؤكد جدارتها بحصد مثل هذه الجوائز على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
تمثل جائزة الملك عبد العزيز للجودة الإطار الوطني لمعايير التميّز المؤسسي لدفع عجلة التميّز. فقد أنشئت الجائزة بهدف تحفيز جميع القطاعات لتطبيق أسس التميّز من أجل رفع مستوى جودة الأداء وتفعيل التحسين المستمر لعملياتها الداخلية وتحقيق رضا المستفيدين. كما تهدف إلى تكريم أفضل المنشآت ذات الأداء المتميز والتي تحقق أعلى مستويات الجودة بحصولها على التقدير اللائق على المستوى الوطني لما حققته من إنجازات وبلوغها مرتبة متميزة بين أفضل المنشآت المحلية.
وتقدم جائزة الملك عبد العزيز للجودة معايير محددة تمكن المنشآت من تبني مبادئ التميّز من خلال معايير النموذج الوطني الموحد للتميّز المؤسسي، فعند تقدم المنشأة للجائزة، تعطي نفسها فرصة للخضوع لعملية تقييم موضوعية من قبل مقيمين معتمدين لديهم خبرة في تقييم المنشآت محلياً وإقليمياً، وتستفيد المنشأة من التقرير التعقيبي للتعرف على فرص التحسين التي تساعد المنشأة في زيادة النمو وتعزيز الميزة التنافسية وتحسين الأداء العام وتحقيق الاستدامة.