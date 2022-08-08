أمانة جدة تستعيد 3.9 مليون م2.. التعديات تنوعت "مبانٍ سكنية وتجارية وأسوار"

وأوضحت الأمانة أن التعديات على الممتلكات العامة تنوعت لتشمل إقامة مبانٍ سكنية وتجارية وغرف ومستودعات وأسوار وبتر بطرق مخالفة وبلا مستمسكات نظامية في نطاق عدد من البلديات الفرعية شمال وشرق المحافظة، مؤكدة أن الفرق الميدانية تعمل على مراقبة الأحياء والمخططات السكنية وإزالة أي مخالفات أو تجاوزات، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال الإحداثات وتأمين المواقع واستكمال أعمال الإزالة ورفع الأنقاض.