أمانة جدة تستعيد 3.9 مليون م2.. التعديات تنوعت "مبانٍ سكنية وتجارية وأسوار"

أعلنت أمانة محافظة جدة أنها نجحت في استعادة أكثر من 3.9 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في نطاق 6 بلديات فرعية.
وأوضحت الأمانة أن التعديات على الممتلكات العامة تنوعت لتشمل إقامة مبانٍ سكنية وتجارية وغرف ومستودعات وأسوار وبتر بطرق مخالفة وبلا مستمسكات نظامية في نطاق عدد من البلديات الفرعية شمال وشرق المحافظة، مؤكدة أن الفرق الميدانية تعمل على مراقبة الأحياء والمخططات السكنية وإزالة أي مخالفات أو تجاوزات، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال الإحداثات وتأمين المواقع واستكمال أعمال الإزالة ورفع الأنقاض.
ودعت الأمانة إلى ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات بعدم البناء إلا وفق الإجراءات النظامية للمحافظة على حقوق الجميع، مؤكدة مضيها في رصد جميع المخالفات واستكمال الإجراءات اللازمة حيالها.