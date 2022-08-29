"نزل" العقارية تعلن عن موعد مزاد أرض "خليج سلمان"

ويمكن استثمار الأرض في مجالات شتى؛ منها إقامة مجمع سكني مغلق بمواصفات عالمية، أو مشروعٍ تجاري خدمي، وكذلك مدينة ترفيهية تضم منتجعات وفنادق، مما تتيح خيارات أكثر للشراء والمنافسة في المزاد الذي يعد فرصة سانحة للمستثمرين الباحثين عن فرصة حقيقية.