"نزل" العقارية تعلن عن موعد مزاد أرض "خليج سلمان"

حددت شركة نزل للتسويق العقاري موعد المزاد العلني لأرض خليج سلمان يوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر 2022 في قاعة ليلتي بمحافظة جدة، ويبدأ المزاد الساعة الرابعة عصراً تحت إشراف لجنة المساهمات العقارية "تصفية".
وتعتبر أرض "خليج سلمان" التي سيتم طرحها وبيعها في المزاد العلني أرضًا خام في موقع استراتيجي مميز، وتبلغ مساحتها الإجمالية 422.486م في منطقة أبحر بمحافظة جدة.
ويمكن استثمار الأرض في مجالات شتى؛ منها إقامة مجمع سكني مغلق بمواصفات عالمية، أو مشروعٍ تجاري خدمي، وكذلك مدينة ترفيهية تضم منتجعات وفنادق، مما تتيح خيارات أكثر للشراء والمنافسة في المزاد الذي يعد فرصة سانحة للمستثمرين الباحثين عن فرصة حقيقية.
وجدير بالذكر أن شركة نزل للتسويق العقاري تحظى بثقة عملائها من جهات وأفراد، مما يجعلها في مصافّ الشركات الأولى في قطاع التسويق العقاري.
ولمعرفة المزيد من المعلومات نرجو التواصل عبر الرقم التالي: 0539333489.