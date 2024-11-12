"الالتزام البيئي" يُنفِّذ 219 جولة تفتيشية على 9 مجمعات تعدينية لضمان السلامة البيئية

وفي التفاصيل، تضمنت الجولات التفتيشية التي نفَّذها المركز منذ بداية عام (2024) 9 مجمعات تعدينية في 8 مناطق مختلفة من السعودية، وتم زيارة ما يقرب من 219 منشأة تعدينية خلال هذه الجولات، وبلغ عدد المخالفات الناجمة عن الجولات نحو 314 مخالفة بيئية. وتمثلت أبرز المخالفات في مزاولة النشاط دون الحصول على تصريح بيئي، إضافة ممارسة نشاط يؤدي إلى الإضرار بالتربة. وتكللت هذه الجهود بالنجاح