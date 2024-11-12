"الالتزام البيئي" يُنفِّذ 219 جولة تفتيشية على 9 مجمعات تعدينية لضمان السلامة البيئية

نفَّذ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أكثر من 219 جولة تفتيشية مشتركة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ممثلة في وكالة التعدين؛ وذلك في إطار تعزيز الالتزام البيئي، ودعم قطاع التعدين؛ إذ تهدف هذه الجولات إلى تحسين مستوى الرقابة البيئية، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية.
وفي التفاصيل، تضمنت الجولات التفتيشية التي نفَّذها المركز منذ بداية عام (2024) 9 مجمعات تعدينية في 8 مناطق مختلفة من السعودية، وتم زيارة ما يقرب من 219 منشأة تعدينية خلال هذه الجولات، وبلغ عدد المخالفات الناجمة عن الجولات نحو 314 مخالفة بيئية. وتمثلت أبرز المخالفات في مزاولة النشاط دون الحصول على تصريح بيئي، إضافة ممارسة نشاط يؤدي إلى الإضرار بالتربة. وتكللت هذه الجهود بالنجاح
وقد قام الرئيس التنفيذي للمركز المهندس علي الغامدي، بالتعاون مع وكيل التعدين المهندس أحمد فقيه في وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والمدير التنفيذي للشركة السعودية للخدمات التعدينية إبراهيم النصار، بتنظيم جولة ميدانية مشتركة في مجمع العرمة للتعدين الواقع في رماح شرق مدينة الرياض. ويضم هذا المجمع نحو 76 منشأة وكسارة عاملة.
وأكد المهندس علي الغامدي أن "هذه الجولات التفتيشية تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافنا في تعزيز الالتزام البيئي. نحن نعمل بجد لضمان أن يتم تطبيق أعلى معايير السلامة البيئية في جميع المنشآت التعدينية؛ ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة التي نسعى إليها".
وأضاف بأن "الفوائد الناتجة من هذه الزيارات المشتركة تتعدد، وعلى رأسها تعزيز الالتزام البيئي عبر رصد التلوث والتقييم البيئي، إلى جانب تعزيز التعاون في تنفيذ الزيارات الرقابية وتبادل المعرفة بين الجهات المعنية، إضافة إلى تسريع استجابة المستثمرين لمتطلبات نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، ونظام الاستثمار التعديني.
ومن جهته، أوضح المهندس أحمد فقيه، وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للإشراف على العمليات التعدينية، أن زيارة موقع مجمع العرمة يأتي ضمن البرنامج الزمني للجولات التفتيشية. ويعد هذا الموقع أحد المجمعات النموذجية التي جرى تطويرها في منطقة الرياض، وتمد المشاريع الكبرى بالاحتياجات من خامات مواد البناء.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل مع شركائها من الجهات الحكومية والمستثمرين في تحسين علاقة الأنشطة التعدينية مع المجتمعات المحلية المحيطة بهم، وتحقيق الاستدامة.
وشكر وكيل الوزارة للإشراف على العمليات التعدينية الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي للتعاون بين الجهتين، الذي انعكس على رفع مستوى الالتزام والإرشاد للمستثمرين في قطاع التعدين.
وبدوره، قال المهندس إبراهيم النصار، المدير التنفيذي للشركة السعودية للخدمات التعدينية "إسناد": "يمثل تفعيل الزيارات المشتركة خطوة أساسية في سبيل تحقيق أهدافنا نحو تطوير قطاع تعدين مستدام وملتزم بأعلى معايير البيئة والصحة والسلامة، ونتطلع إلى تعزيز هذه الشراكة من خلال تبادل الخبرات والمعرفة، والعمل سوية على تطوير حلول مبتكرة، تساهم في تعزيز جاذبية القطاع. ونشكر الزملاء في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي على تعاونهم الدائم، ونؤكد عزمنا على حماية البيئة، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
وتؤكد هذه الجهود المشتركة التزام السعودية بتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الرقابة البيئية في قطاع التعدين.