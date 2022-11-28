مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بـ"عقيق الباحة"

وتم توجيه أربع فرق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع والقائد الميداني حسب البلاغ الوارد، وعند وصول أول فرقة للموقع، تبين وجود سبع إصابات، تم التعامل حسب البرتوكول الإسعافي تم نقل أربع إصابات خطيرة وإصابة رفضت النقل وحالتي وفاة بالموقع.