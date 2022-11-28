مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بـ"عقيق الباحة"

لقي شخصان مصرعهما وأصيب خمسة آخرون بإصابات متعددة، نتيجة حادث تصادم بين مركبتين مساء اليوم بمحافظة العقيق. وباشرت دوريات المرور والدفاع المدني والهلال الأحمر موقع الحادث.
وتفصيلاً؛ تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة بلاغاً عن حادث تصادم بين مركبتين في تمام الساعة 18:40 مساء اليوم على الرقم الموحد 997 بمحافظة العقيق تحديداً حرب طريق جعبة.
وتم توجيه أربع فرق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع والقائد الميداني حسب البلاغ الوارد، وعند وصول أول فرقة للموقع، تبين وجود سبع إصابات، تم التعامل حسب البرتوكول الإسعافي تم نقل أربع إصابات خطيرة وإصابة رفضت النقل وحالتي وفاة بالموقع.