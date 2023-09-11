"التدريب التقني" توقّع اتفاقية مع "أمن الدولة" لتوظيف الخريجين

وقّعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ورئاسة أمن الدولة، اليوم، مذكرة تفاهم؛ بهدف إتاحة الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية المؤهلة من خريجي برامج المؤسسة، وذلك للعمل في القطاعات الأمنية التابعة لرئاسة أمن الدولة.
ووقَّع المذكرة من جانب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المحافظ الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، فيما مثّل رئاسة أمن الدولة وكيل رئيس أمن الدولة للموارد البشرية الفريق ناصر بن علي الصيخان.
وأوضح "الفهيد" أن هذه الشراكة بين المؤسسة العامة للتدريب والتقني والمهني ورئاسة أمن الدولة، سيكون لها دور كبير في توفير الفرص الوظيفية لخريجي برامج المؤسسة من مختلف المجالات.
وأشار إلى عمل المؤسسة بشكل دائم على تحقيق التكامل والتوسع في شراكاتها مع مختلف الجهات الحكومية، بما يسهم في تأهيل الكوادر الوطنية، وتعزيز فرصها للالتحاق بسوق العمل.