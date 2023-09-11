"التدريب التقني" توقّع اتفاقية مع "أمن الدولة" لتوظيف الخريجين

وأوضح "الفهيد" أن هذه الشراكة بين المؤسسة العامة للتدريب والتقني والمهني ورئاسة أمن الدولة، سيكون لها دور كبير في توفير الفرص الوظيفية لخريجي برامج المؤسسة من مختلف المجالات.