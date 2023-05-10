مواقف المملكة تؤكد حرصها على تحويل الهدنة في اليمن لسلام دائم يحقق الاستقرار

ولطالما أكدت المملكة على أهمية استمرار السلام بين الفصائل اليمنية، ودعت إلى أن يتحالف الجميع من أجل الصالح العام اليمني، وبذلت في هذا المسار جهوداً دبلوماسية وسياسية كبيرة ومكثفة، من أجل التوصل إلى هدنة للحرب الدائرة هناك، وقد تحققت بالفعل، وتشدد من وقت إلى آخر على أهمية أن تبقى الهدنة، وتتحول إلى سلام دائم.