مسارات ومصاعد وجسور مهيأة.. أبرز الخدمات المقدمة لراحة ذوي الإعاقة بالمسجد الحرام

وتوجد بالمسجد الحرام مصاعد مخصصة لذوي الإعاقة وكبار السن تساعدهم على التنقل بين الأدوار، بجانب توفير مسارات خاصة للتسهيل على ذوي الإعاقة البصرية للوصول إلى المصليات الخاصة بهم والتي تتواجد بالقرب من الأبواب؛ تسهيلًا لوصولهم.. وتتم أعمال تنظيف وتعقيم المصليات دوريًّا قبل وبعد كل صلاة، كما تزود المصليات بماء زمزم بمشربيات خاصة.