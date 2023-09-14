مسارات ومصاعد وجسور مهيأة.. أبرز الخدمات المقدمة لراحة ذوي الإعاقة بالمسجد الحرام

استعرضت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين مجموعة الخدمات المقدمة لراحة ذوي الإعاقة بالمسجد الحرام.
وأوضحت الهيئة أنه تسهيلًا على هذه الفئة الغالية على قلوبنا واستمرارًا لجهود الهيئة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تُواصل تقديم خدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف أرجاء المسجد الحرام بمواقع عدة مجهزة بوسائل مخصصة لهم.
ويَفِد القاصدون إلى المسجد الحرام من شتى أصقاع المعمورة على مختلف أحوالهم الصحية؛ لذا يجري العمل على تهيئة المواقع وأنسنتها لتتناسب مع جميع أوضاع القاصدين بما يراعي أداء النسك بيسر وسهولة ويحقق لهم الطمأنينة التي قدموا من أجلها.
ويوجد بالمسجد الحرام 32 بابًا مهيأة لذوي الإعاقة، كما يوجد بها منحدرات تسهل عليهم عملية الدخول والخروج منها.
وأضافت الهيئة في فيديو على حسابها في منصة "إكس" أنه تم توفير عدد من الجسور المهيأة لخدمتهم "أجياد والشبيكة والمروة والأرقم".
وتوجد بالمسجد الحرام مصاعد مخصصة لذوي الإعاقة وكبار السن تساعدهم على التنقل بين الأدوار، بجانب توفير مسارات خاصة للتسهيل على ذوي الإعاقة البصرية للوصول إلى المصليات الخاصة بهم والتي تتواجد بالقرب من الأبواب؛ تسهيلًا لوصولهم.. وتتم أعمال تنظيف وتعقيم المصليات دوريًّا قبل وبعد كل صلاة، كما تزود المصليات بماء زمزم بمشربيات خاصة.
ويتواجد بالمصليات عدد من مترجمي لغة الإشارة المؤهلين لترجمة الدروس العلمية وخطب الجمعة في الحرمين الشريفين.
ووفّرت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي نقلًا تردديًّا للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، عبر عربات ترددية متواجدة في الساحات الشرقية للمسجد الحرام، يستطيع القاصد الاستفادة منها عبر نقله من وإلى أبواب المسجد الحرام.